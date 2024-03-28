Россиянам вновь поднимут пенсии: на сколько, и кого это коснется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2024 года. Чем они отличаются от обычных, кому положены и какую прибавку к прежним выплатам получат россияне — в материале NEWS.ru.

Что такое социальные пенсии

Ежегодная индексация социальных пенсий коснется следующих категорий граждан: инвалидов, детей и совершеннолетних студентов-очников, о родителях которых ничего не известно или которые потеряли хотя бы одного кормильца. Помимо них, выплаты получат мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 (для малочисленных народов Севера это 55 и 50 лет соответственно), которые не смогли накопить необходимый трудовой стаж для назначения обычной (страховой) пенсии.

На сколько процентов вырастут социальные пенсии

В 2024 году социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. В отличие от обычных, страховых, которые в январе тоже повысили на 7,5% в связи с соответствующим уровнем инфляции в 2023-м, социальные поднимают в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но обычно эти две индексации не совпадают. В 2023 году социальная пенсия выросла на 3,3%. В 2022-м такие выплаты были проиндексированы дважды: с 1 апреля они выросли на 8,6%, а с 1 июня — еще на 10%. Внеплановое повышение проводилось из-за ожидания высокой инфляции, однако в итоге рост пенсий, пусть и формально, но превысил ее. На конец 2022-го официальный уровень инфляции составил 11,9%.

Кому и на сколько прибавят пенсии

Всего следует выделить несколько категорий получателей соцпенсий:

пенсионеры, не накопившие нужного стажа, инвалиды II группы, дети, потерявшие одного из родителей и представители малочисленных народов Севера, сейчас получающие 7 тыс. 153,32 рубля (базовая социальная пенсия) в месяц, начнут получать 7 тыс. 689,82 рубля;

инвалиды I группы с детства и дети-инвалиды, у которых сейчас льгота составляет 17 тыс. 167,82 рублей, с 1 апреля начнут получать 18 тыс. 455,41 рубля;

инвалиды II группы с детства, инвалиды I группы, а также дети, потерявшие обоих родителей, дети умершей одинокой матери и дети, оба родителя которых неизвестны, с 14 тыс. 306,72 рубля перейдут на выплату в 15 тыс. 379,72 рубля;

инвалиды III группы будут получать уже не 6 тыс. 80,38 рубля, а 6 тыс. 536,41 рубля.

Кому еще поднимут выплаты из-за роста соцпенсий

Кроме того, с помощью социальных пенсий рассчитывают государственные пенсии отдельным категориям граждан. В итоге на разные суммы увеличатся выплаты для военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Помимо этого, пенсии вырастут у россиян, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», и у бывших работников летно-испытательного состава.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие еще выплаты подняли в 2024 году в России

С 1 февраля на 7,5% вырос размер маткапитала на первого ребенка — на 44 тыс. рублей, и в итоге он составил 630 тыс. 967 рублей, на второго ребенка — на 58 тыс. рублей и составил 833 тыс. 800 рублей. Доплата на второго ребенка также увеличилась — с 188 тыс. 681 рубля до 202 тыс. 643 рублей. Если же семья уже потратила часть средств, индексируется только их остаток. Если, например, на сертификате осталось 100 тыс. рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7,5% и в итоге вырастет до 107,5 тыс. рублей. Проверить остаток маткапитала можно на портале «Госуслуги». При этом важно отметить, что с 1 января 2024 года право на материнский капитал предоставляется только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, который так же является гражданином РФ по рождению.

Помимо этого, с 1 февраля увеличилась сумма единовременной выплаты при рождении ребенка. Сейчас она составляет 24 тыс. 604,3 рубля. На размер такой льготы как за первого, так и за следующего ребенка не влияет, работает родитель, получающий выплату, или нет. То же самое касается региона, в котором проживает гражданин (за исключением отдельных районов, где законом предусмотрены коэффициенты к заработной плате, и, соответственно, к пенсии для всех жителей).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подняли другие выплаты в России

Как напоминает Социальный фонд, с 1 февраля выросла и единовременная выплата:

инвалидам I группы (с 4957,95 до 5324,84 рубля);

инвалидам II группы (с 3540,76 до 3802,78 рубля);

инвалидам III группы (с 2 тыс. 834,4 до 3 тыс. 044,15 рубля);

детям-инвалидам (с 3 тыс. 540,76 до 3 тыс. 802,78 рубля);

участникам Великой Отечественной войны (с 5 тыс. 311,09 до 5 тыс. 704,11 рубля);

ветеранам боевых действий (с 3 тыс. 896,19 до 4 тыс. 184,51 рубля);

Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы (с 83 тыс. 496,41 до 89 тыс. 675,14 рубля);

Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы ( с 61 тыс. 566,28 до 66 тыс. 122,18 рубля);

гражданам, подвергшимся воздействию радиации (максимальная выплата в 41 тыс. 157 рублей выросла до 44 тыс. 203 рублей);

неработающим родителям — максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет поднялся с 17 тыс. 182 рублей до 18 тыс. 454 рублей;

минимальное ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет выросло с 8 тыс. 591 рублей до 9 тыс. 227 рублей.

Полный список увеличившихся выплат можно посмотреть тут.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как подняли обычные пенсии в 2024 году

Как уже отмечалось, обычные, страховые пенсии по старости подняли на 7,5% с 1 января 2024 года. Кроме того, с этой же даты стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 133 руб. и 5 коп., размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (обычной пенсии по старости) — 8134 руб. 88 коп.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличился на 1,6 тыс. руб. — до 23,4 тыс. руб. вместо ранее планировавшихся 22,8 тыс. руб. На это повлиял рост курса доллара и ускорение инфляции летом и в сентябре 2023 года. В итоге, в 2024-м к пенсии добавили всего на 600 руб. больше, чем планировали.

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