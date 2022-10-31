Юрист перечислил документы, необходимые физлицу для банкротства Юрист Афонин: для оформления банкротства россиянину необходимы свыше 20 документов

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Россиянину для оформления банкротства необходимо собрать свыше 20 документов, рассказал NEWS.ru юрист Игорь Афонин. Во-первых, отметил эксперт, гражданин собирает бумаги, подтверждающие наличие задолженности и оснований ее возникновения, во-вторых — выписку из ЕГРИП, в-третьих — составляется список кредиторов и должников, в-четвертых — производится опись имущества человека.

Также необходимо подготовить документы о сделках гражданина за последние три года с недвижимостью, ценными бумагами, долями в уставном капитале, ТС и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей. Кроме того, нужна выписка из реестра акционеров юрлица, участником которого является гражданин и сведения о полученных физлицом доходах и об удержанных суммах налога за три года: налоговые декларации, справки с работы 2-НДФЛ, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для процедуры может понадобиться справка в свободной форме о счетах, копия СНИЛС, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения.

Копия ИНН (при наличии), копия свидетельства о заключении брака (при наличии), копия свидетельства о расторжении брака в последние три года (при наличии), копия брачного договора (при наличии), копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии), копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном, — добавил Афонин.

Юрист также напомнил о необходимости предоставить квитанцию о внесении на депозит суда 25 тысяч рублей для выплаты вознаграждения финансового управляющего, квитанцию об оплате госпошлины в арбитражный суд — 300 рублей, справку из ГИБДД о наличии или отсутствии автотранспортных средств за последние три года, справку из МВД РФ о наличии или отсутствии судимости.

Также может понадобиться выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на недвижимость за последние три года. Получить можно в МФЦ. И, наконец, копия всех страниц паспорта, — подытожил Афонин.

Ранее глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что властям РФ необходимо защитить стратегические предприятия России от банкротства. Он подчеркнул, что данное направление законотворцев — приоритетное в современных условиях. По его словам, нужно также создать условия для привлечения инвесторов в сферу государственно-частного партнерства (ГЧП).