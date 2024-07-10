Юрист ответила, поможет ли повышение пошлины за развод сохранить семьи Юрист Александрова: люди будут реже жениться из-за увеличения пошлины за развод

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Россияне станут реже вступать в брак из-за повышения государственной пошлины за развод, выразила мнение в беседе с NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, отношения могут ограничиться сожительством без официальной регистрации.

Учитывая статистику, могу предположить, что повышением государственной пошлины за расторжение брака законодатель максимально хотел сохранить семьи. Но здесь может быть все наоборот — люди реже станут вступать в брак, потому что «вход — рубль, выход — два», и отношения ограничатся сожительством без официальной регистрации, — заявила Александрова.

Как отметила юрист, если пара решила для себя, что семью сохранить невозможно, повышение госпошлин до пяти тысяч рублей супругов не остановит. При этом она подчеркнула, что пошлина за регистрацию брака остается на том же уровне — 350 рублей.

Александрова добавила, что, согласно данным Росстата, в 2023 году было зафиксировано более 683 тысяч разводов. По ее словам, учитывая количество зарегистрированных браков, семь пар из десяти не готовы сохранять семейные отношения. Такая динамика, как подчеркнула юрист, держится на протяжении последних 10 лет.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении госпошлины за расторжение брака до пяти тысяч рублей. Такую сумму установили для супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии или через суд.