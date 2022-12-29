Юрист объяснила, законна ли графа «вывоз снега» в платежке Юрист Александрова заявила, что УК не вправе взимать дополнительную плату за вывоз снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляющая компания (УК) не имеет права взимать дополнительную плату за вывоз снега, если это не предусмотрено договором, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, уборка придомовой территории в зимний период не является дополнительной услугой.

Уборка снега входит в сметную стоимость содержания придомовой территории в течение года, она оплачивается из средств собственников квартир, перечисляемых ежемесячно управляющей компании по статье «Содержание и ремонт общего имущества», — сообщила Александрова.

Она добавила, что периодичность выполнения зимних уборочных работ указана в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Если очистка территории от снега была выполнена некачественно, то собственникам помещений многоквартирного дома стоит обратиться в управляющую компанию.

По словам юриста, ненадлежащим образом оказанные услуги и выполненные работы будут отражены в акте нарушения качества, который, в свою очередь, может стать основанием для снижения размера платы за ремонт и содержание квартиры.

В случае невыполнения управляющей компанией обязанности по уборке снега на придомовой территории, собственники жилья могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию, — резюмировала Александрова.

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