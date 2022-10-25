Юрист объяснила разводящимся женщинам, как отсудить большие алименты Юрист Александрова: чтобы отсудить большие алименты, нужно доказать платежеспособность мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы отсудить у бывших мужей как можно больше алиментов, женщины должны доказать их платежеспособность, заявила в беседе с NEWS.ru сотрудница Центра семейного права юрист Людмила Александрова. По ее словам, в качестве доказательств подойдут документы из банка, чеки по платежам, скриншоты переводов и других денежных операций. Александрова утверждает, что многие мужчины после развода пытаются укрыть свой реальный доход, чтобы платить меньше алиментов.

Необходимо попробовать доказать суду посредством представления доказательств платежеспособности супруга, что супруг свой доход укрывает. Например, если взята ипотека, то супруг при ее получении в обязательном порядке предоставлял банку документы о своем финансовом положении. <...> Также стоит, по возможности, собирать чеки по платежам, скриншоты переводов и вообще любых финансовых операций, которые смогут доказать суду, что реальные доходы вашего супруга разнятся с заявленными, — советует юрист.

Она уточняет, что в случае успеха женщина сможет претендовать не на один прожиточный минимум на ребенка, а, в зависимости от реальных доходов мужа, на три — пять прожиточных минимумов. При этом Александрова отмечает, что бывают случаи и с гораздо большими суммами алиментов.

Ранее стало известно, что ЛДПР намерена в ближайшее время внести на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий обязательства государства выплачивать алименты за мобилизованных. Также авторы инициативы считают, что государство должно выплатить долги по алиментам в случае гибели участника СВО.

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Евгений Марков считает, что в связи с мобилизацией многие дети могут остаться без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределенное время. Поэтому депутаты предлагают установить ежемесячное пособие в размере суммы алиментов на время участия мобилизованного в СВО и полную выплату долга по алиментам в случае его гибели.