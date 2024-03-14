Юрист объяснил, как правильно давать деньги в долг Юрист Русяев: при займе свыше 10 000 рублей необходимо составить расписку

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Передача денег в долг друзьям или знакомым несет определенные риски, поэтому важно соблюдать необходимые формальности, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, при займе свыше 10 000 рублей необходимо составить расписку, заверяющую получение денег.

При займе свыше 10 000 рублей обязательно требуйте от заемщика расписку. Она имеет юридическую силу и может быть использована в качестве доказательства при разбирательстве в суде в случае невозврата долга. В расписке должны быть указаны полные данные сторон сделки — ФИО, паспортные данные займодавца и заемщика. Также надо четко обозначить дату, до которой долг должен быть возвращен, — сказал Русяев.

Юрист добавил, что в расписке имеет смысл предусмотреть штрафные санкции на случай просрочки платежа, например, фиксированный штраф или повышенные проценты. Наличие таких пунктов будет мотивировать должника к своевременному погашению займа, пояснил он.

При крупных суммах займа, превышающих 150 000 рублей, лучше заключать полноценный договор займа с описанием всех существенных условий, а не ограничиваться распиской. В договоре следует максимально подробно прописать сроки, порядок уплаты процентов, штрафы за просрочку, возможность досрочного истребования всей суммы долга и другие пункты, — отметил Русяев.

Ранее он объяснил, что защитить себя от ситуации, когда придется выплачивать долги мужа или жены по кредиту после развода, можно с помощью брачного контракта. По его словам, бывают ситуации, когда один из супругов втайне от другого набрал кредиты. В данном случае разделение долгов будет зависеть от того, на что были потрачены заемные средства.