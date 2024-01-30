Юрист объяснила, как длинные выходные в феврале повлияют на зарплату Юрист Рыбакова: февральские праздники не повлияют на оклады россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длинные выходные, которые ждут россиян в конце февраля, не повлияют на размер зарплаты граждан, получающих фиксированный оклад, рассказала в беседе с «Москвой 24» юрист, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова. Она пояснила, что в этом году День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, выпадает на пятницу, и россияне, работающие по пятидневке, будут отдыхать три дня подряд, что никак не отразится на заработке.

Наличие в календаре нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, которые получают должностной оклад. Поэтому их заработок никак не уменьшится. Они получат столько же, сколько и в предыдущем месяце, — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что в производственный календарь для работников с фиксированным окладом не включаются выходные и праздничные дни, поэтому такие работники из-за длинных выходных никак не пострадают. В то же время, если сотрудник работает в праздники, то этот труд оплачивается в повышенном размере, либо по желанию работника ему предоставляется другой день отдыха.

Ранее стало известно, что в ФРГ запускается эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели для увеличения производительности. Шестимесячная программа предусматривает предоставление сотрудникам дополнительного выходного дня при сохранении полной заработной платы.