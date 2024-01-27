Немцев переводят на «четырехдневку» Bloomberg: в Германии проведут эксперимент по переходу на «четырехдневку»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия запускает эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели для увеличения производительности, сообщает Bloomberg. Шестимесячная программа предусматривает предоставление сотрудникам дополнительного рабочего дня при сохранении полной заработной платы.

В эксперименте, который начнется 1 февраля, примут участие 45 различных компаний. Главная цель исследования — определить, сделает ли работа четыре раза в неделю персонал более здоровым, счастливым и продуктивным.

Я абсолютно убежден, что инвестиции в «новую работу» окупаются, потому что они повышают благосостояние и мотивацию, а впоследствии и эффективность. <...> Четырехдневная рабочая неделя, если она сработает, нам тоже ничего не будет стоить в долгосрочной перспективе, — заявил соучредитель участвующей в исследовании компании Event Planner Solidsense Серен Фрике.

Ранее профсоюз машинистов Германии (GDL) объявил о проведении общенациональной забастовки до 29 января. Причиной протеста стало недовольство машинистов уровнем зарплаты и высокая продолжительность рабочей недели. Первыми прекратили работу машинисты грузовых поездов, позднее к ним присоединились коллеги, управляющие пассажирскими составами.