Юрист объяснил, зачем властям Москвы понадобился доступ к камерам клубов Юрист Трунов объяснил, зачем властям Москвы понадобился доступ к камерам ночных клубов

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Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в разговоре с NEWS.ru заявил, что желание властей Москвы обязать ночные клубы подключить их видеокамеры к Единому центру хранения данных мэрии с позиции юриспруденции является правильным. По его словам, ночные развлекательные заведения считаются публичным местом, поэтому в этом случае разговоры про частную жизнь и персональные данные отношения не имеют. Трунов отметил, что благодаря появлению новых технологий снизилась преступность в стране.

Мы видим феномен кардинального падения преступности, и это только благодаря новым технологиям, повсеместному видеонаблюдению. Кардинальное падение квартирных краж, потому что ни в один подъезд незаметно проникнуть нельзя. Даже если одну камеру заклеишь, всё равно тебя снимают соседние. Естественно, что новые технологии как средство борьбы за правопорядок и средство борьбы с преступностью на сегодняшний день одно из самых значительных достижений во всём мире. Я думаю, что с позиции юриспруденции это очень правильно, — заявил Трунов.

Он напомнил, что совсем недавно в России происходили теракты и взрывы домов в Москве, после чего встал вопрос о дежурстве по подъездам. Учитывая проведение российской спецоперации и новости об атаке на жилые дома на границе РФ и Украины, нужно понимать, что возможны такого рода террористические акты.

Должна быть бдительность в местах скопления людей. С учётом стратегии противодействия преступности и сегодняшних данностей это абсолютно продуманный шаг. Если бы даже законодательство этого не позволяло, нужно было его срочно менять, — считает юрист.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что представители московской мэрии попросили владельцев ночных клубов подключить камеры, расположенные внутри заведений, к городской системе видеонаблюдения. В издании подчеркнули, что данной системой пользуются правоохранительные органы. Видео с камер будут передавать в столичный центр обработки данных, после чего материалы могут использоваться полицейскими для распознавания лиц.