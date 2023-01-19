Юрист объяснил возможный механизм передачи собственности релокантов сиротам Юрист Семеновский заявил, что законы не предполагают изъятия имущества релокантов для поддержки сирот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время российское законодательство не предполагает реализацию предложения вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой о передаче имущества релокантов на помощь детям-сиротам, заявил в разговоре с NEWS.ru сказал кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский. Он сказал, что для этого в правовом поле необходимо предусмотреть несколько новых взаимосвязанных положений. Эксперт также напомнил, что сама по себе релокация правонарушением не является, а УК допускает конфискацию лишь как иную меру уголовно-правового характера, а не как самостоятельный вид наказания. Причем речь идет о незаконно полученном имуществе или об имуществе, которое так или иначе стало средством совершения преступления.

Конституция в статье 27 гарантирует право свободного выезда за пределы РФ. В этой связи, к привлекать к ответственности уехавших из страны лиц можно лишь в том случае, если они совершили какие-либо иные правонарушения до выезда из России либо уже заграницей. Как раз по этим составам правонарушений законодатель и может предусмотреть конфискацию в качестве вида соответствующего уголовного или административного наказания. К примеру, ими могут быть публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, или призывы к нарушению территориальной целостности страны, — заявил Семеновский.

Он добавил, что круг таких правонарушений может быть более широким. По словам юриста, этот вопрос зависит от законодателя.

Семеновский также рассказал, были ли случаи изъятия имущества, наподобие того, что предложила Кузнецова.

Подобных прецедентов в настоящее время не существует. До 2003 года такая мера наказания как конфискация имущества присутствовала в статье 52 УК, но она была заменена на штраф, — заключил специалист.

Кузнецова предложила использовать имущество релокантов для поддержки сирот. Она подчеркнула на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово, что власти не отступят от решения указанной задачи до первых серьезных шагов и зримого прогресса в достижении цели.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что идея, предложенная Кузнецовой, потребует законодательного оформления, включая введение существенных поправок в УК РФ.