Юрист объяснил порядок действий, если машину повредили во дворе Юрист Русяев: если машину во дворе повредили, необходимо обратиться в полицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если личный автомобиль получил повреждение, когда стоял во дворе, следует сразу же вызвать полицию, чтобы задокументировать инцидент, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в ожидании сотрудника следует самостоятельно зафиксировать полученный машиной урон на фото и видео.

В случае обнаружения повреждений на своем автомобиле, находящемся во дворе, рекомендуется незамедлительно вызвать сотрудника правоохранительных органов для фиксации нанесенного ущерба. В ожидании прибытия представителя закона необходимо самостоятельно задокументировать повреждения, сделав фото- и видеоматериалы, — заявил Русяев.

Также, отметил юрист, следует попытаться найти свидетелей инцидента и выяснить, мог ли эпизод попасть в поле зрения камер наружного видеонаблюдения или видеорегистраторов в соседних машинах. Если авто имеет очевидные признаки столкновения с другим транспортным средством — следует звонить в ГИБДД, подчеркнул Русяев. А в случае, когда повреждения были нанесены неустановленным лицом или в результате природных явлений, обращаться нужно в территориальный отдел МВД.

Если у владельца поврежденного автомобиля имеется полис КАСКО, ему необходимо незамедлительно после обнаружения ущерба связаться со страховой компанией и следовать инструкциям, — заключил эксперт.

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