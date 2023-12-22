Юрист объяснил, как получить компенсацию за упавшие на автомобиль сосульки Юрист Моисеев: компенсацию за упавшие на автомобили сосульки выплачивают УК

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Чтобы получить компенсацию за упавшие на автомобиль сосульки или тяжелые массы снега, необходимо зафиксировать повреждение имущества, установить ответственных за причиненный вред и определить размер ущерба, заявил NEWS.ru юрист Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Владимир Моисеев. По словам эксперта, как правило, ответственной является управляющая компания, обсуживающая здание, с которого сошла наледь.

Фиксацию ущерба автомобиля лучше производить путем фотографирования или видеосъемки, позволяющими точно установить место, где находился в указанный момент автомобиль. По возможности составить акт в простой письменной форме, в котором указать контакты свидетелей произошедшего, получить записи с придомовых видеокамер. Кроме того, рекомендуется вызвать полицию для того, чтобы сотрудники зафиксировали подробности и место в своем рапорте. Все вышеперечисленные документы впоследствии будут иметь важное юридическое значение и использоваться как доказательства, — объяснил Моисеев.

Юрист подчеркнул: чтобы определить ответственное лицо (организацию), нужно выяснить, кто именно отвечает за обслуживание данной территории. Чаще всего это управляющие компании, которые должны своевременно и качественно очищать придомовую территорию и кровлю здания.

Когда все доказательства причинения ущерба будут собраны, необходимо произвести денежную оценку вреда и подать ответственной управляющей компании претензию с требованием добровольно возместить причиненный ущерб и сопутствующие расходы. А в случае если ваши требования не будут удовлетворены, необходимо обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства, — заключил эксперт.

Ранее руководитель ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова рассказала, что компенсацию за упавший на голову с крыши снег чаще всего выплачивают управляющие компании (УК). Эксперт по ЖКХ уточнила, что все зависит в первую очередь от того, на чьем балансе находится здание или балкон, с которого упали снег или сосульки.