Юрист объяснил, как действовать при затоплении квартиры Юрист Русяев: фиксация факта затопления квартиры позволит добиться компенсации

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Жильцу в случае затопления его квартиры соседями необходимо немедленно сообщить об этом в управляющую компанию, сообщил NEWS.ru ответственный секретарь Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества, юрист Илья Русяев. По словам эксперта, это нужно для остановки подачи воды и фиксации факта происшествия. Он отметил, что в дальнейшем это позволит добиться компенсации от виновников.

Фиксация факта происшествия необходима для дальнейшего разбирательства. После зафиксируйте весь ущерб с помощью фото- и видеосъемки. Также пригласите двух-трех свидетелей, которые подтвердят ваши показания в суде. Составьте акт о затоплении с указанием предполагаемой причины, размера нанесенного ущерба и виновного лица, — пояснил он.

Русяев допустил, что управляющая компания может отказаться от составления такого документа. В этом случае он посоветовал жильцам сделать это самостоятельно. Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо получить заключение от независимого оценщика о реальном размере ущерба.

Это важное доказательство при судебном разбирательстве. Позже отправьте виновнику или УК досудебную претензию о добровольной компенсации с приложением всех документов. В случае отказа подавайте иск в суд на основании ст. 1064 ГК РФ о возмещении вреда имуществу, — дал совет юрист.

Если суд обяжет ответчика выплатить компенсацию, но тот откажется исполнять решение добровольно, то в дело вмешается Служба судебных приставов, рассказал Русяев. Юрист объяснил, что приставы могут возбудить в отношении нарушителя исполнительное производство и арестовать его имущество или счета до полного погашения задолженности.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее сообщил, что в случае признания гражданина банкротом у него запрещается забирать единственное жилье. Он отметил, что неплатежеспособный человек имеет право на реструктуризацию долга. Парламентарий добавил, что в ином случае его ждет реализация имущества.