Юрист объяснил, должен ли покупатель оплатить поврежденный в магазине товар Юрист Хаминский: разбивший товар покупатель должен доказать, что он не при чем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если гражданин нечаянно разбил в магазине, например, бутылку с водой или банку с огурцами, то ему придется доказать, что ущерб нанесен не по его вине, а из-за мокрого пола или неправильно установленного стеллажа, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он добавил, что в подобных случаях вступает в действие ст. 1064 Гражданского кодекса РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда».

Существует две формы вины — умышленная и по неосторожности. Случайно — это и есть по неосторожности. В данном случае применяется ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с ч.1 которой вред возмещается в полном объеме лицом, его причинившим — покупателем. Если стекло или пол действительно оказались мокрыми, а стеллажи расставлены с нарушением ГОСТа, то действует ч.2. ст. 1064, согласно которой лицо освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен не по его вине, — заявил Хаминский.

Собеседник подчеркнул, что доказать непричастность к инциденту должен именно покупатель. Юрист отметил, что это не составит труда, та как все магазины оснащены системами видеонаблюдения, а самые простые смартфоны имеют высококачественные видеокамеры.