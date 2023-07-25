В России предложили ужесточить ответственность за подделку продуктов Депутат ГД Кашин предложил ввести уголовную ответственность за подделку продуктов питания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили предусмотреть в Уголовном кодексе ответственность за подделку продуктов питания. Как объяснил председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин «Парламентской газете», такая мера необходима на фоне участившихся случаев продажи фальсификата. Он напомнил историю с напитком «Мистер Сидр», из-за употребления которого умерли 36 человек. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что часто для производства молочной продукции используют дешевую основу, которая может нанести вред здоровью.

Большие вопросы к молочной продукции. Часто она не соответствует никаким ГОСТам и ТУ. Производители используют для производства своих товаров более дешевую основу, а это может быть опасно для здоровья. Поэтому мы считаем, что необходимо ввести за фальсификат продуктов питания уголовную ответственность, — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что инициатива предусматривает поправки в УК РФ. Ответственности может наступить даже в том случае, если нарушения были выявлены в ходе проверки. Такое предложение было подготовлено после «правительственного часа» с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом. Он подчеркнул, что административная ответственность в виде штрафов вплоть до 300 тысяч рублей не останавливает недобросовестных производителей. По его словам, чаще всего фальсификат обнаруживается среди молочных продуктов, мяса, алкоголя, растительных и животных жиров, меда, чая и кофе.

Председатель Российского союза потребителей Петр Щелищ уточнил, что уголовная ответственность с большей вероятностью остановит производителей. Он подчеркнул, что они уже обсуждали такую возможность. По его мнению, необходимо расширить статью 238.1 УК РФ, которая касается подделки БАДов и лекарственных препаратов. По ней нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере 2–5 миллионов рублей.

Сенатор Анатолий Артамонов ранее предложил повысить меру ответственности за торговлю алкогольной продукцией с метанолом. По его словам, необходимо заводить уголовные дела даже при наличии одной бутылки с ядовитым напитком.