Юрист назвала обязательные действия при заливе квартиры Юрист Ситдикова: при заливе квартиры все повреждения нужно фиксировать на камеру

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Залитую соседом сверху квартиру необходимо тщательно осмотреть и фиксировать все повреждения на фото- и видеокамеры, рассказала NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова. Она добавила, что для фиксации и установления ущерба, нанесенного собственнику, необходимо обратиться в управляющую компанию для вызова комиссии.

Настоятельно советую все фиксировать на камеру своего телефона, действия специалистов, в целом все, что происходит в период аварии и ее устранения. Фиксация поможет в последующем определить точную причину, по которой затопление произошло, а также установить точный размер ущерба. Для фиксации и установления ущерба собственнику необходимо обратиться в управляющую компанию для вызова комиссии, — подчеркнула Ситдикова.

По ее словам, данная комиссия в течение трех дней проведет проверку и составит акт. Собеседница отметила, что можно вызвать эксперта-оценщика из сторонней организации для максимально точного и беспристрастного анализа повреждений.

В управляющих компаниях не всегда точно устанавливают ущерб, потому что понимают, что в большинстве случаев собственники требования будут предъявлять именно к ней. Помимо этого, именно экспертная оценка ущерба станет непосредственным доказательством в ходе судебного разбирательства, если дело дойдет до суда, — подытожила Ситдикова.

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