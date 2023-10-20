Юрист предупредила о «правовой ловушке» при покупке апартаментов Юрист Гоненко напомнила, что апартаменты являются нежилым помещением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Апартаменты являются новым типом недвижимости в России, поэтому при их покупке есть риск попасть в «правовую ловушку», рассказала NEWS.ru юрист Светлана Гоненко. По ее словам, существует несколько отличий апартаментов от «полноценных» квартир. Одно из них заключается в том, что апартаменты не являются жилым помещением.

Об апартаментах мало знают и есть риск попасть в «правовую ловушку» <...> Основные отличия апартаментов от квартир: апартаменты — нежилое помещение, <...> повышенные налоги, ставка по определенным критериям оценки от 0,5% до 2% от кадастровой стоимости объекта (в случае с квартирами ставка налога составляет от 0,1% до 0,3%), повышенные коммунальные расходы, — предупредила Гоненко.

Также апартаменты считаются помещением для временного проживания, уточнила эксперт. Там нельзя получить постоянную прописку. Кроме того, они, как правило, располагаются в административных зданиях и домах отдыха.

В связи с этим собственники апартаментов не имеют право рассчитывать на пользование объектами социальной инфраструктуры по месту жительства. Сейчас в российском законодательстве правовой статус апартаментов не урегулирован, — добавила юрист.

Ранее Минстрой сообщил, что понятие апартаментов может появиться в российском законодательстве. При этом в ведомстве заявили, что к жилью их приравнивать не станут.