Юрист назвал условие выдачи России обвиненного в убийстве Талькова Шляфмана Юрист Русяев: Израиль может выдать РФ обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

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Валерий Шляфман

Отсутствие договора о выдаче между Россией и Израилем существенно осложняет процедуру экстрадиции обвиняемого в убийстве Талькова Валерия Шляфмана, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, так как Шляфман продолжает проживать на территории Израиля, встает вопрос о возможности его выдачи российским властям для привлечения к уголовной ответственности.

В подобных случаях применяются нормы международного права, допускающие выдачу при условии взаимности, если деяние признается уголовно наказуемым по законам обеих стран. Поскольку убийство и покушение на убийство считаются тяжкими преступлениями как в России, так и в Израиле, данное требование соблюдается, — пояснил юрист.

Кроме того, израильское законодательство разрешает экстрадицию в третьи страны даже при отсутствии специального договора на основе принципа взаимности. Таким образом, с формальной точки зрения выдача Шляфмана российским правоохранительным органам возможна.

Однако окончательное решение остается за израильской стороной. Власти этой страны могут отказать в удовлетворении запроса по ряду причин: истечение сроков давности по израильскому законодательству, национальная принадлежность Шляфмана, — подчеркнул собеседник.

Не менее важным фактором, по словам юриста, является и отношение самого Валерия Шляфмана к перспективе оказаться на скамье подсудимых спустя три десятилетия после случившегося. Он может как дать согласие на экстрадицию, так и оспорить ее в израильских судах. Нельзя исключать, что потребуется долгий юридический процесс.

Подводя итог, стоит признать, что выдача Шляфмана России с целью уголовного преследования за убийство Игоря Талькова возможна де-юре, но весьма проблематична де-факто, — заключил Русяев.

8 июня Следственный комитет России объявил, что завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. Главным подозреваемым назван его концертный директор Валерий Шляфман. Он убил Талькова, когда стрелял в охранника певицы Азизы Игоря Малахова в петербургском ДК «Юбилейный».