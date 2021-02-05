Юрист назвал способы выявления проблемных компаний при трудоустройстве

https://static.news.ru/photo/d7daf45c-d5fd-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox

При трудоустройстве компанию нужно проверить по множеству критериев, включая финансовые и бухгалтерские показатели, а также данные конечных бенефициаров. Также необходимо выяснить, не участвует ли фирма в затяжных судах — например, с налоговиками. Об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева.

В интервью агентству ПРАЙМ эксперт отметила , что в настоящее время в открытом доступе существуют программы, позволяющие проверить интересующую фирму по многим показателям. Сделать это можно, например, на сайте Федеральной налоговой службы или воспользоваться картотекой арбитражных дел местных судов.

Адвокат также рекомендует изучить условия трудового договора на предмет соответствия трудовому кодексу РФ. Особой внимание следует уделить условиям прекращения трудового договора или его досрочного расторжения, если речь идёт о срочном контракте.

Ермолаева напомнила. что работника могут уволить по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации. При этом ему должно поступить уведомление за 2 месяца до намеченного срока.

Ранее эксперты рассказали, как бороться с хронической усталостью. Об этом писал NEWS.ru.