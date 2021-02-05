Вирус выгорания: эксперты рассказали, как бороться с хронической усталостью

Синдром хронической усталости был открыт доктором Полем Чейни в США ещё в 1984 году. Ежегодно это заболевание диагностируют у новых пациентов по всему миру. Их число в России за последнее время выросло из-за пандемии коронавируса, говорят специалисты. Синдром хронической усталости выявляют у части россиян, переболевших COVID-19, и у тех, кто испытал сильный стресс от происходящего вокруг. Как уточнили эксперты, если вы заподозрите у себя симптомы этого недуга, не нужно торопиться пить таблетки. Какие три основные причины могут спровоцировать эту болезнь, как с ней бороться и какой навык поможет не допустить неприятных последствий, разбирался NEWS.ru.
Заработали проблему
К самым распространённым симптомам хронической усталости относятся раздражительность, частые головные боли, слабость, ощущение постоянного недосыпа, проблемы с концентрацией внимания и памятью. В перечисленном списке многие россияне найдут что-то знакомое, доставляющее им дискомфорт уже длительное время. В период пандемии жители нашей страны стали чаще жаловаться на подобные беспокойства. Об этом NEWS.ru рассказала стресс-терапевт Варвара Брусницына. По мнению специалиста, симптомы хронической усталости возникают по трём причинам.
Первая — астено-вегетативный синдром, который появляется у человека после перенесённой вирусной инфекции. Конечно, коронавирус и тут внёс свой «вклад». В зависимости от того, на какой отдел нервной системы повлиял COVID-19, у россиян со временем могут возникать различные недомогания, поясняет специалист. По словам медика, проблема заключается в том, что некоторые жители нашей страны сразу начинают принимать различные психостимуляторы. На самом деле это не помогает решить проблему.
Вторая причина — посттравматический стрессовый синдром. Это затяжная стрессовая реакция на какие-то события угрожающего характера. Коронавирус таким является в том числе. Причём он может не сразу проявиться у человека. Люди с этим синдромом постоянно чувствуют усталость, тревожны, подавлены, у них нет чувства радости. Третья причина возникновения симптома хронической усталости — это последствия эмоционального выгорания. А если такие люди ещё недавно переболели, то вирус дополнительно негативно воздействует на них.
Остановиться и подождать
Эксперт посоветовала россиянам, которые столкнулись с симптомами хронической усталости, не замыкаться в себе. Необходимо признать, что эта проблема есть и какое-то время продуктивность действительно будет на нуле. По словам специалиста, в период эмоциональной перегрузки или восстановления после болезни стоит постепенно включать физическую активность: гулять, делать зарядку и дыхательные упражнения, наладить режим труда и отдыха.
На работе нужно каждый час устраивать пятиминутный перерыв, полноценно питаться, не стоит отказываться от помощи друзей и родных. Также врач заключила, что каждому заболевшему понадобится разное количество времени, чтобы справиться с недугом.
Как пояснил NEWS.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов, хроническая усталость — это уже тяжёлая форма заболевания, при которой человек полностью теряет трудоспособность. А вот при перегрузках на работе или после перенесённой инфекции может возникнуть астенический синдром. По словам медика, в период массовой заболеваемости COVID-19 эта проблема, конечно, достаточно актуальна.
В такой период россияне могут почувствовать снижение концентрации внимания, ухудшение памяти. Усугубить положение могут и хронические заболевания, вредные привычки. Астеническому синдрому больше других подвержены невротики. Что касается постинфекционной астении, то тут всё зависит от тяжести формы перенесённого коронавируса. Те, кто переболел в лёгкой форме, чаще восстанавливаются быстро и без особых негативных последствий.
Спорт для нервов
Чтобы избежать возникновения синдрома хронической усталости, россиянам стоит не только тренировать своё физическое здоровье, но и психологическое. Таким мнением поделился с NEWS.ru главный внештатный медицинский психолог Минздрава России Юрий Зинченко. Самой эффективной мерой профилактики в таком случае эксперт назвал саморегуляцию.
Нужно научиться даже в сложных ситуациях оставаться в когнитивной зоне восприятия происходящего и не позволять эмоциям руководить нами и нашим самочувствием. Именно саморегуляция стала самой важной компетенцией в период пандемии и позволила многим из нас сохранить своё психическое здоровье и эмоциональное состояние в норме, адаптироваться к новой реальности и даже добиться успехов в профессиональной и личной сферах.
Также эксперт добавил, что если человек самостоятельно не может справиться с возникшей проблемой, ему не нужно откладывать консультацию с квалифицированным специалистом.