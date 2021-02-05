Вирус выгорания: эксперты рассказали, как бороться с хронической усталостью

Синдром хронической усталости был открыт доктором Полем Чейни в США ещё в 1984 году. Ежегодно это заболевание диагностируют у новых пациентов по всему миру. Их число в России за последнее время выросло из-за пандемии коронавируса, говорят специалисты. Синдром хронической усталости выявляют у части россиян, переболевших COVID-19, и у тех, кто испытал сильный стресс от происходящего вокруг. Как уточнили эксперты, если вы заподозрите у себя симптомы этого недуга, не нужно торопиться пить таблетки. Какие три основные причины могут спровоцировать эту болезнь, как с ней бороться и какой навык поможет не допустить неприятных последствий, разбирался NEWS.ru.

Заработали проблему

К самым распространённым симптомам хронической усталости относятся раздражительность, частые головные боли, слабость, ощущение постоянного недосыпа, проблемы с концентрацией внимания и памятью. В перечисленном списке многие россияне найдут что-то знакомое, доставляющее им дискомфорт уже длительное время. В период пандемии жители нашей страны стали чаще жаловаться на подобные беспокойства. Об этом NEWS.ru рассказала стресс-терапевт Варвара Брусницына. По мнению специалиста, симптомы хронической усталости возникают по трём причинам.

Первая — астено-вегетативный синдром, который появляется у человека после перенесённой вирусной инфекции. Конечно, коронавирус и тут внёс свой «вклад». В зависимости от того, на какой отдел нервной системы повлиял COVID-19, у россиян со временем могут возникать различные недомогания, поясняет специалист. По словам медика, проблема заключается в том, что некоторые жители нашей страны сразу начинают принимать различные психостимуляторы. На самом деле это не помогает решить проблему.

Вторая причина — посттравматический стрессовый синдром. Это затяжная стрессовая реакция на какие-то события угрожающего характера. Коронавирус таким является в том числе. Причём он может не сразу проявиться у человека. Люди с этим синдромом постоянно чувствуют усталость, тревожны, подавлены, у них нет чувства радости. Третья причина возникновения симптома хронической усталости — это последствия эмоционального выгорания. А если такие люди ещё недавно переболели, то вирус дополнительно негативно воздействует на них. Варвара Брусницына стресс-терапевт, психолог, анестезиолог-реаниматолог, врач ЛФК и спортивной медицины стресс-терапевт, психолог, анестезиолог-реаниматолог, врач ЛФК и спортивной медицины

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Остановиться и подождать

Эксперт посоветовала россиянам, которые столкнулись с симптомами хронической усталости, не замыкаться в себе. Необходимо признать, что эта проблема есть и какое-то время продуктивность действительно будет на нуле. По словам специалиста, в период эмоциональной перегрузки или восстановления после болезни стоит постепенно включать физическую активность: гулять, делать зарядку и дыхательные упражнения, наладить режим труда и отдыха.

На работе нужно каждый час устраивать пятиминутный перерыв, полноценно питаться, не стоит отказываться от помощи друзей и родных. Также врач заключила, что каждому заболевшему понадобится разное количество времени, чтобы справиться с недугом.

Как пояснил NEWS.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов, хроническая усталость — это уже тяжёлая форма заболевания, при которой человек полностью теряет трудоспособность. А вот при перегрузках на работе или после перенесённой инфекции может возникнуть астенический синдром. По словам медика, в период массовой заболеваемости COVID-19 эта проблема, конечно, достаточно актуальна.

В такой период россияне могут почувствовать снижение концентрации внимания, ухудшение памяти. Усугубить положение могут и хронические заболевания, вредные привычки. Астеническому синдрому больше других подвержены невротики. Что касается постинфекционной астении, то тут всё зависит от тяжести формы перенесённого коронавируса. Те, кто переболел в лёгкой форме, чаще восстанавливаются быстро и без особых негативных последствий. Рустем Гайфутдинов врач-невролог врач-невролог

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спорт для нервов

Чтобы избежать возникновения синдрома хронической усталости, россиянам стоит не только тренировать своё физическое здоровье, но и психологическое. Таким мнением поделился с NEWS.ru главный внештатный медицинский психолог Минздрава России Юрий Зинченко. Самой эффективной мерой профилактики в таком случае эксперт назвал саморегуляцию.

Нужно научиться даже в сложных ситуациях оставаться в когнитивной зоне восприятия происходящего и не позволять эмоциям руководить нами и нашим самочувствием. Именно саморегуляция стала самой важной компетенцией в период пандемии и позволила многим из нас сохранить своё психическое здоровье и эмоциональное состояние в норме, адаптироваться к новой реальности и даже добиться успехов в профессиональной и личной сферах. Юрий Зинченко главный внештатный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества, президент Российской академии образования, академик РАО главный внештатный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества, президент Российской академии образования, академик РАО

Также эксперт добавил, что если человек самостоятельно не может справиться с возникшей проблемой, ему не нужно откладывать консультацию с квалифицированным специалистом.