Юрист назвал способы уволить недобросовестного работника Юрист Хаминский: работодатель чаще всего не может уволить сотрудника из-за неправильной фиксации нарушения

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Большинство судебных решений, принятых в пользу работника, базируются на неправильной квалификации руководством организации нарушений, допущенных сотрудником, и недостаточной фиксации проступков, поэтому уволить подобного гражданина иногда достаточно трудно, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он подчеркнул, что недобросовестные кадры часто разбираются в законодательстве лучше своих начальников. Эксперт добавил, что практически все основания для увольнения работника изложены в ст. 81 ТК РФ.

Самые популярные [основания для увольнения]: однократное грубое и неоднократные нарушения трудовой дисциплины — прогулы, оставление рабочего места без уважительной причины, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушение требований по охране труда и другие. Следует отметить, что уволить вследствие хищения, растраты или умышленного повреждения имущества можно только после привлечения к уголовной или административной ответственности, — заявил Хаминский.

Он отметил, что если речь идет о материально ответственном лице, то для увольнения хватит подтверждения факта присвоения и утери вверенных ценностей или денежных средств. Юрист подчеркнул, что достаточно надежным способом избавиться от недобросовестного сотрудника является аттестация, которую он, скорее всего, провалит.

Но в случае аттестации работника необходимо уведомить о процедуре еще при приеме на работу, и аттестации должны подлежать все сотрудники данной категории, — подытожил Хаминский.

Ранее адвокат Лев Тропин рассказал NEWS.ru, что руководитель защитит себя от наглого сотрудника, постоянно нарушающего график работы, если сверит документы, регулирующие рабочее время, с трудовым договором. Эксперт добавил, что необходимо убедиться, что в бумагах чётко прописано рабочее время и сам работник ознакомлен с указанными положениями под подпись, «иначе сложно доказать вину работника в прогуле и законность применения к нему взыскания» или увольнения.