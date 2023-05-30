Юрист предупредил, что съемка работы систем ПВО чревата статьей о госизмене Юрист Воробьев: за намеренную съемку объектов ПВО может грозить статья о госизмене

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Статья о государственной измене, включая шпионаж, не подразумевает наличие умысла сообщить о тех или иных действиях иностранным службам, если видео или фотоматериалы находятся в открытом доступе, заявил NEWS.ru юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Он подчеркнул, что если работа систем ПВО попадает в кадр при обычной бытовой съемке, то ничего в этом страшного нет, однако если военные объекты РФ снимались целенаправленно, то возникает вопрос о злом умысле.

Если это обычная бытовая съемка, например, куда попали объекты ПВО, в этом ничего страшного нет, а если целенаправленно идет съемка именно этих объектов, то может встать вопрос, а нет ли здесь умысла передать эти данные враждебным органам, — сказал правозащитник.

Воробьев отметил, что сбор соответствующей информации, даже находящейся в открытом доступе, может стать поводом для привлечения по статье о госизмене либо шпионаже, и если будет установлена такая связь, то возникнет вопрос об уголовном сроке, вплоть до пожизненного.

Юрист напомнил, что статья за госизмену является одной из самых тяжких в УК РФ.

Ранее член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов заявил, что видеосъемка беспилотников противника и публикация работы российских систем ПВО играет на руку украинскому руководству, необходимо как можно скорее все это запретить. Он считает, что за такую съемку необходимо вводить уголовную ответственность.