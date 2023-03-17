Доцент МГИМО: решения МУС для России юридически ничтожны Юрист-международник Торкунова: решения МУС для России юридически ничтожны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют совершенно никакого значения с правовой точки зрения для России. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила юрист-международник, доцент кафедры европейского права МГИМО Екатерина Торкунова. Она отметила, что «мы не являемся участниками Римского статута (устава. — NEWS.ru) МУС и поэтому не несем по нему никаких обязательств».

Соответственно, какие-то ордера на арест, которые исходят от Международного уголовного суда, для нас юридически ничтожны. Так что основания у них весьма странные для такого решения. У них нет никаких правомочий выносить решения в отношении наших органов государственной власти — ни выписывать ордер на арест, ни арестовывать. И никаких последствий для РФ не может быть. Пусть они сами выписывают ордера, крутятся как хотят. Для нас это не имеет никакого значения, — подчеркнула Екатерина Торкунова.

Она отметила, что, «скорее всего, в МИД РФ как-то на это отреагируют, но оспаривать это решение, участвовать в каком-то разбирательстве РФ не будет, ведь это полная правовая бессмыслица».

Хотя мы подписали Римский статут, но не ратифицировали его. А в 2016 году подписали намерение о неучастии. В данный момент мы в нем не участвуем и не признаем его юрисдикцию в принципе. Как, между прочим, и целый ряд других государств, в том числе Соединенные Штаты Америки, — обратила внимание Екатерина Торкунова.

При этом эксперт добавила, что любому главе государства, в отношении которого выдан ордер МУС, скорее всего, не стоит выезжать в те страны, которые участвуют в Римском статуте.

Я вообще не представляю, как они собираются арестовывать президента, который обладает иммунитетом. Югославский сценарий уже не повторится — сейчас ситуация совсем другая. Но я бы не хотела представлять или комментировать какие-то сценарии, которые возможны или невозможны, — уточнила юрист.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».