Юрист дал совет, как защититься от новой уловки мошенников Юрист Русяев: от признающихся в обмане аферистов защитит осмотрительность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

От новой уловки мошенников, которые стали признаваться в обмане во время разговора с жертвой, защитит личная осмотрительность и знание своих прав, заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. В разговоре с NEWS.ru юрист подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на любые попытки воздействия третьих лиц, особенно во время телефонного разговора.

Единственным правомерным способом защиты остается личная осмотрительность, знание своих прав и оперативное реагирование на любые попытки воздействия со стороны третьих лиц, особенно если это воздействие осуществляется по телефону. Мошенники все чаще эксплуатируют доверие и страх, превращая жертву в соучастника собственной потери, а единственным надежным противодействием остается лишь правовая грамотность, — пояснил эксперт.

По его словам, новая уловка заключается в том, что преступники на одном из этапов сознательно сообщают об обмане, усиливая эмоциональное давление и принуждая человека к дальнейшим действиям. Юрист уточнил, что схема начинается с телефонного звонка от якобы представителя мобильного оператора, который в ходе разговора пытается заполучить код из СМС. После этого, поделился Русяев, аферист сообщает об обмане и дальше начинает действовать под видом правоохранителя, убеждая перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Эксперт обратил внимание, что для защиты от таких преступлений необходимо соблюдать базовые принципы информационной безопасности. Так, ни одна организация не запрашивает коды доступа и личные данные. Юрист напомнил, что, если перевод средств или передача личных данных произошла, стоит сразу же обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и в банк для блокировки операции. Он также посоветовал сообщить в Роскомнадзор об угрозе утечки персональных данных.

Юридически такие действия подпадают под статью 159 УК РФ (мошенничество). В зависимости от суммы ущерба и обстоятельств преступления, виновные могут быть привлечены к ответственности в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Однако добиться реального возмещения причиненного ущерба возможно лишь при оперативной фиксации события, наличии доказательств и согласованной работы правоохранительных органов, — добавил Русяев.

Ранее московская пенсионерка потеряла 43 млн рублей из-за мошенников. Преступники убедили 64-летнюю женщину перевести деньги на «безопасные счета», чтобы избежать уголовной ответственности.