Юрий Шевчук обжаловал штраф по делу о дискредитации армии

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Музыкант Юрий Шевчук обжаловал штраф по делу о дискредитации армии, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в Telegram. Адвокат исполнителя Александр Передрук подал жалобу в Верховный суд Башкирии с требованием отменить штраф в 50 тысяч рублей и прекратить дело.

Адвокат Юрия Шевчука подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП). Просит Верховный суд Башкортостана решение отменить, производство по делу прекратить, — рассказал Чиков.

В середине мая после концерта в Уфе на Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Дело против музыканта было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены.

15 июля стало известно, что дело вновь было зарегистрировано в суде Северной столицы. Спустя несколько суток оно было направлено в Уфу и далее никуда не пересылалось.