https://static.news.ru/photo/df6a5890-707a-11ea-94b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр театра и кино Юрий Грымов был удивлён, вернувшись на родину после гастролей в Токио. По его словам, он вернулся едва ли не последним рейсом из Японии и не ожидал такого приёма.

Худрук театра «Модерн» рассказал, что в салоне самолёта ждать медиков, которые измеряют температуру, пришлось почти час. Успел заполнить анкету, которая в итоге оказалась никому не нужна, сообщает «Московский комсомолец».

Грымов отметил, что после таможни и паспортного контроля пассажиры его рейса «попали в филиал ада на земле». Людей снова встречали врачи в масках, которые измеряли температуру. Снова пришлось заполнять какую-то анкету. А рядом «дети плачут, люди взвинчены до предела — полный бедлам».

Я вижу, во что превращается карантин у нас. Поэтому я обращаюсь публично к тем людям, которые принимают решения: я готов стать волонтёром и обещаю — за день наведу порядок на прилёте в московских международных аэропортах. Я серьёзно. Дайте только мне какую-нибудь бумажку — «окончательную, фактическую», чтобы у меня были нужные полномочия, — сказал Грымов по возвращении на родину.

Он добавил, что ситуация чрезвычайная и решения нужны соответствующие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что терминал D аэропорта Шереметьево с 1 апреля временно прекратит работу из-за снижения пассажиропотока и ограничения международных перевозок. Оставшиеся международные рейсы по прилёту и по вылету из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние рейсы — в терминал В. Пассажиры, прибывающие в терминал F, проходят тройной медицинский контроль.