https://static.news.ru/photo/6ce6d222-6f75-11ea-a66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Терминал D аэропорта Шереметьево с 1 апреля временно прекратит работу из-за снижения пассажиропотока и ограничения международных перевозок.

Оставшиеся международные рейсы по прилёту и по вылету из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние рейсы — в терминал В, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Там также добавили, что пассажиры, прибывающие в терминал F, проходят тройной медицинский контроль. Проверка их самочувствия начинается ещё на борту самолёта с помощью переносных тепловизоров.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росавиации закрыть российские аэропорты для регулярных международных рейсов в связи с распространением коронавируса. Ограничение вступает в силу с 27 марта.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.