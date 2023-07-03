YouTube удалил канал блогера, делающего пародии на Зеленского YouTube удалил канал блогера Макса КомикадZе, делающего пародии на Зеленского

Фото: t.me/maxkomikadze

Блогер Макс КомикадZе

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Макса КомикадZе, который размещал пародии на президента Украины Владимира Зеленского, об этом автор роликов сообщил сам на своей странице в Telegram. В качестве причины удаления канала YouTube указал «Нарушение правил сообщества».

Комикадзята, плохие новости — демократичный YouTube удалил мой канал за нарушения правил сообщества. Как видите, других причин они не объяснили, — написал блогер.

По мнению Макса КомикадZе, удаление его канала является политическим шагом, поскольку страны Запада боятся «нашей правды». Он призвал своих подписчиков переходить в другие соцсети.

Ранее YouTube заблокировал канал российского информационного интернет-агентства URA.RU без возможности восстановления. Поводом для блокировки послужили видео о референдумах в новых регионах России.

В феврале YouTube заблокировал канал российского дизайнера Артемия Лебедева. На него было подписано более 1 млн пользователей. Все видео оттуда были удалены. Блокировка канала произошла по причине «нарушения условий использования YouTube».