YouTube разблокировал беседу Навального с его предполагаемым отравителем

https://static.news.ru/photo/af5d31a4-6a11-11eb-ba76-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Видеоролик с записью разговора блогера и оппозиционера Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого Навальный обвиняет в своём отравлении, вновь доступен для просмотра. Ролик разблокирован на YouTube.

Ранее 8 февраля стало известно, что популярный видеохостинг заблокировал это видео. Причины не назывались, однако баннер, появлявшийся при попытке открыть видео, содержал информацию о нарушении авторских прав ViacomCBS — американской корпорации, в которую входит ряд крупных кино- и телекомпаний. Возможно, блокировка произошла из-за того, что в ролике использовались фрагменты фильмов.

На данный момент это видео набрало более 27,5 млн просмотров. Стоит при этом отметить, что другие ролики, содержавшие фрагменты беседы Навального с военным химиком Кудрявцевым, оставались доступны.

Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту, а на следующий день арестовали на 30 суток. Блогер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказывался исполнять требования суда, пока находился в Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru писал, что незарегистрированная Либертарианская партия РФ намерена провести 23 февраля в России митинги в поддержку Алексея Навального. Представители политического объединения уже подали заявку на проведение мероприятия в мэрию Москвы.