YouTube будет удалять видео с неподтверждённым контентом о COVID-вакцинации

https://static.news.ru/photo/a40ff4ac-0f04-11eb-bc6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

YouTube запретил дезинформацию о вакцинации против COVID-19. Любые утверждения об этом, противоречащие позиции специалистов в области здравоохранения, будут удаляться. Ранее такие же меры принял Facebook.

Любой контент, содержащий утверждения о вакцинации против COVID, противоречащие экспертному консенсусу местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения, будет удалён, — сказал пресс-секретарь YouTube.

Удаление ждёт ложные утверждения о том, что вакцина убьёт людей или вызовет бесплодие, или что вакцина каким-то образом имплантирует микрочипы.

С начала февраля мы удалили более 200 тысяч видео, связанных с опасной или вводящей в заблуждение информацией о COVID-19, — добавил пресс-секретарь.

Энди Паттисон, менеджер по цифровым решениям Всемирной организации здравоохранения, сказал, что специалисты ВОЗ еженедельно встречается с командой YouTube, чтобы обсудить тенденции контента и потенциально проблемные видео, сообщает The Guardian.

YouTube заявил, что в ближайшие недели объявит о дополнительных шагах, которые призваны обратить внимание пользователей на авторитетную информацию о COVID-вакцинах.

Ранее NEWS.ru писал, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в последних числах ноября. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.