«Яндекс» проверят из-за запрещенной рекламы ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы услуг по дипломным работам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения запрета на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ, сообщает пресс-служба ведомства. Компанию могут привлечь к административной ответственности.

Дело возбуждено по жалобе гражданина, который пожаловался в ФАС на рекламу компании Work 5, предоставляющей услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Продвижением сайта занималась поисковая система «Яндекса».

ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО «Яндекс» <...>. Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом, — сказано в публикации ФАС.

Ранее СМИ распространили информацию, что SHAMAN списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет», проанализировав диплом артиста.

В свою очередь в Российской академии музыки имени Гнесиных сообщили, что проверяли на плагиат дипломную работу певца. По результатам проверки вокалист был допущен к защите дипломного реферата.