«Яндекс.Лавка» начала доставлять карты «Тройка» москвичам

https://static.news.ru/photo/05127c64-84b0-11ea-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-сервис «Яндекс.Лавка» начал осуществлять доставку на дом жителям Москвы электронных транспортных карт «Тройка». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Залоговая стоимость карты неизменна и составляет 50 рублей. Горожанам доступны карты номиналом 50, 125, 300, 500 и 700 рублей.

Заказ можно сделать через стандартные приложения, он будет выполнен менее чем за час.

Те, кто живёт вне зоны доставки, могут обратиться за консультацией на горячую линию Московского транспорта по короткому номеру 3210.

Проездные карты должны быть привязаны к электронному пропуску, который оформляется для передвижения в общественном транспорте Москвы, напомнили в дептрансе.

Ранее NEWS.ru писал, что продажа билетов на разовые поездки в Московском метрополитене и на наземном общественном транспорте столицы и области прекращена. С 22 апреля проезд возможен только по картам «Тройка», «Стрелка», месячному единому проездному билету и социальной карте жителя Москвы или Подмосковья.