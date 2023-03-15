Ягодки протеста: работают ли пункты Wildberries в Москве на фоне забастовки NEWS.ru узнал, что происходит в столичных пунктах выдачи заказов во время объявленных протестов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) сервиса Wildberries начали забастовку против введения новой системы штрафов. С утра 15 марта в Telegram-каналах стали появляться фотографии закрытых точек компании из разных регионов РФ — от Хабаровского края до Ленинградской области. Накануне в Москве недовольные работники собрались у офиса компании и предъявили свои требования. Журналисты NEWS.ru посетили несколько ПВЗ и узнали, продолжает ли Wildberries выдавать заказы, а так же что говорят клиенты и сотрудники компании о нововведениях и протестах.

Как сотрудники московских ПВЗ Wildberries относятся к забастовке?

Все те точки, которые удалось обойти в первой половине дня 15 марта, работали в штатном режиме. При этом в большинстве случаев сотрудники знали об акции протеста.

Работник одного из ПВЗ заявил, что «что-то слышал вчера» про протестную акцию, но «в подробности не вдавался». Судя по интонации, он не принял ситуацию всерьёз. Его коллега из соседнего пункта рассказала, что узнала про недовольство сотрудников «только вчера от сына, который в интернете сидит». Бастовать она опасается, боясь лишиться работы.

Ещё одна владелица столичного ПВЗ дала понять, что в курсе конфликта и понимает протестующих. Во время её общения с NEWS.ru в разговор вступил мужчина-менеджер. Он заявил, что также знает о том, что «вчера кто-то бастовал», но требования их категорически не поддерживает, поскольку «Wildberries не только даёт нам работу», но и обеспечивает москвичам удобный сервис в шаговой доступности. К разговорам о трудовых правах он отнёсся с недоверием и предложил журналистам NEWS.ru «больше сюда не приходить», пожелав «всего доброго».

Сотрудница другого ПВЗ Wildberries в Москве заявила, что не в курсе ситуации, а все интересующие вопросы предложила адресовать самой компании.

Что говорят клиенты Wildberries?

Посетители ПВЗ в целом оказались немногословными. Они либо заявляли, что не знают о проблемах работников, либо отказывались разговаривать. Посетительница одной из точек Wildberries призналась, что будет сожалеть, если расположенный рядом с её домом пункт выдачи закроется. Она выразила надежду, что этого не произойдёт.

Почему протестуют работники Wildberries?

Недавно сотрудники ПВЗ столкнулись с новыми штрафами за возвращённые клиентом бракованные вещи, а если в посылке окажется не тот предмет, владельцы пунктов выдачи также будут оштрафованы на полную стоимость товара. В своих чатах они публиковали фото из личных кабинетов с огромными суммами штрафов. Одна из руководительниц филиала в Петербурге рассказывала, что это нововведение появилось с 13 марта и теперь «оштрафованные работники должны будут работать бесплатно, пока не выйдут в ноль». Недовольные работники также создали свой Telegram-канал.

14 марта около 50 собственников ПВЗ приехали к московскому офису Wildberries и потребовали «исключить удержания с пунктов выдачи за возвраты товара и его брак, а также подтверждать повреждения сразу при приёмке, фиксируя на видео». Также среди их требований: снижение штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в 10 раз, отмена привязки рейтинга ПВЗ к рейтингу региона, введение гибкого графика и расчётного времени приёмки товаров в зависимости от их объёма. Кроме этого, среди требований было усиление контроля за перевозками товара, ведение контроля за логистикой коробок с товарами на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент приёмки на складе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пункт выдачи заказов Wildberries

15 марта менеджеры ПВЗ из всех федеральных округов сформулировали общие требования забастовки. На их выполнение сотрудники компании дали руководству три дня.

Сотрудники готовы возобновить работу пунктов выдачи заказов в прежнем режиме только при выполнении всех вышеперечисленных требований, так как считают их справедливыми, разумными и выполнимыми, — говорится в сообщении бастующих.

Что заявляют в Wildberries?

В Wildberries в свою очередь заявили, что к ним в офис «пришли порядка 10–15 человек в сопровождении жёлтых Telegram-каналов, которые назвали себя „представителями партнерских пунктов выдачи“, но отказались предоставлять свои данные». В связи с этим в компании усомнились, что это были их партнёры.

Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнёров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества, — заявили в Wildberries.

Где проходит забастовка?

Несмотря на то что в Wildberries подчёркивали, что «пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме», к забастовке присоединились Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, Барнаул, Чита и другие города Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей, а также Красноярского края.

По данным Telegram-канала SHOT, Wildberries стал вывозить товары из бастующих пунктов выдачи. По сведениям издания, все пункты, представители которых 14 марта ездили в офис компании, маркетплейс начал деактивировать.

Проверку заявлений работников о нарушениях их трудовых прав начала прокуратура.