«Я так часто делал»: Вассерман посоветовал, чем заняться в ночь перед ЕГЭ Вассерман: выучить все в ночь перед ЕГЭ возможно при внимательном чтении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Выучить весь материал в ночь перед ЕГЭ возможно при внимательном чтении или многократном повторении, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Парламентарий уточнил, что никаких специальных трюков нет. Вассерман отметил, что сам часто заучивал материал ночью перед экзаменом.

Выучить весь материал накануне экзаменов у меня получалось с помощью внимательного чтения и многократного повторения того, что мне было не очень понятно. Никаких специальных трюков. Все более или менее обычно. По поводу заучивания материала ночью перед экзаменом — я так часто и делал, — пояснил депутат.

При этом Вассерман добавил, что это все же не лучшая идея. По его словам, желательно отдохнуть в ночь перед экзаменом, иначе существует риск, что мозг вообще отключится. Он призвал школьников в первую очередь обратить внимание на запас собственных сил.

Это не лучший вариант, так как желательно отдохнуть, иначе мозг вообще отключится. Все зависит от запаса ваших сил, — заключил парламентарий.

Психолог Станислав Самбурский ранее предупредил, что гиперопека родителей мешает детям подготовиться к ЕГЭ. По его словам, из-за чрезмерного контроля и заботы со стороны родителей у ребенка может опуститься самооценка, а также появиться зависимость от чужого мнения. По его словам, выпускникам нужна не гиперопека, а опора со стороны родителей.