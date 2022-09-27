«Я, фельдшер из станицы, где некому работать, получил повестку» Как мобилизуют врачей и как это повлияет на систему оказания медицинской помощи в целом

Фото: shutterstock.com

Под частичную мобилизацию попали и медицинские работники. В Госдуме сообщили, что Минобороны планирует призвать не менее трех тысяч медиков по всей России. Некоторые врачи и фельдшеры подтвердили в социальных сетях, что получили повестки. NEWS.ru узнал у экспертов, как будет проходить мобилизация и поедут ли на фронт люди, которые не подходят под заявленные правительством критерии.

Почему мобилизуют всех подряд

Депутат Госдумы, хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев сообщил, что мобилизация затронет не более трех тысяч врачей и медиков среднего звена. Она коснется прежде всего реаниматологов, анестезиологов, хирургов-травматологов. Медицинские работники и врачи, которые имеют боевой опыт, будут в приоритете, отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Также призыву подлежат выпускники военно-медицинских вузов, имеющие подготовку в области военно-полевой медицины.

Медики начали получать повестки уже в первый день мобилизации. Часть из них записалась в армию добровольно. В их числе сам депутат Хубезов.

Фото: hubezov.ru Дмитрий Хубезов

Я уже принял решение о своей мобилизации. Я являюсь офицером запаса, моя военно-учетная специальность — это медицинская служба, но реально готов работать кем угодно. Если есть острая необходимость работать операционной медсестрой — все-таки это специальность девичья, а девочкам не место на войне, — готов работать операционной сестрой. Дмитрий Хубезов председатель комитета Госдумы по здравоохранению

Парламентарий добавил, что будет проситься на самый опасный участок фронта и готов работать и фельдшером, «вытаскивая ребят с поля боя, там, где это наиболее необходимо».

Медики из провинции восприняли идею о мобилизации с меньшим энтузиазмом. Повестки получили многие из тех, кто с трудом справляется с потоком пациентов или вовсе работает в одиночку в отдаленных от городов населенных пунктах.

У нас в этом месяце уволилось около пяти врачей, в приемном отделении регулярно не бывает дежурного терапевта, хирурга... При том, что у нас узкопрофильных врачей нет уже года два: кардиолога, невролога... О чем речь? Давайте оставшихся ещё похороним там, действительно. В стране врачи не нужны, — пишет пользователь ВК с ником Эвелина Чабусова.

Смешно, я, фельдшер из станицы, где некому работать, получил повестку. Я поеду. А есть выбор? Отказ = дезертирство, — пишет Валентин Молотов.

У нас со скорой помощи, где вместо 70 человек работает 23, сразу забрали фельдшера без разговора на сборы, попытки объяснить, что работник сельской местности, где работать некому, в расчет вообще не брались. Теперь ждём всей скорой, что будет со вторым фельдшером, которому пока только позвонили из военкомата, — рассказывает жительница Ленобласти Наталия Латышева-Шипилова.

Мобилизация врача невозможна, если его отсутствие создает проблемы на рабочем месте (особенно это касается сельских районов, малых городов), призыв на военную службу не должен наносить урон экономике региона и медицинской отрасли, об этом сообщил NEWS.ru глава Общественного совета по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Ян Власов. Но на практике, по его словам, происходят многочисленные нарушения на местах (так, например, в Крыму домой возвращены до 200 ошибочно мобилизованных. — NEWS.ru).

Фото: shutterstock.com

Военкомы не вчитываются в личные дела медиков, иногда такое впечатление, что вообще не читают. Куда смотрят главные врачи — тоже непонятно. Получают повестки молодые женщины, которые воспитывают в одиночку двух детей, врачи предпенсионного возраста. Но самое главное, что работодатель не реагирует и не защищает таких работников. Ян Власов сопредседатель Всероссийского союза пациентов

Всем медикам, кого призвали подобным образом, Власов советует звонить на горячую линию Министерства обороны или обращаться в рабочую группу в Совете по правам человека.

Если человеку пришла повестка, это не значит, что его завтра уже отправят в войска. Это лишь означает, что необходимо явиться в военкомат для беседы, отметил в разговоре NEWS.ru заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. После визита есть большая вероятность, что медика не мобилизуют.

Если человек скажет, например, что он один на все село, позвонят главе администрации, спросят, можно ли его забирать. Будут смотреть на ситуацию, в которой оказался конкретный человек. Михаил Андрочников заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ

Что касается случаев массового уклонения от службы, среди врачей их практически не будет, уверен Андрочников. Главный стимул для врачей и медсестер идти в зону боевых действий — значительное финансовое вознаграждение. Ведь зарплаты медиков, особенно в регионах, оставляют желать лучшего.

Как мобилизация отразится на системе здравоохранения

Призыв медиков на военную службу негативно отразится на оказании медицинской помощи на гражданке — в этом мнении сходится большинство опрошенных NEWS.ru сотрудников системы здравоохранения. Особенно учитывая, что пандемия коронавируса никуда не ушла. Число больных будет расти, а медиков — сокращаться, считают они.

Призываться будут люди (в том числе редких специальностей), которые имеют высочайший уровень подготовки, поделился с NEWS.ru мнением сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, военный врач Сергей Хорошёв.

Они (специалисты, с наибольшей вероятностью подпадающие под мобилизацию. — NEWS.ru) окончили военно-медицинскую академию, где уровень подготовки необычно высок. С их уходом гражданское здравоохранение повторяет во многом, безусловно. Владимир Хорошев хирург и кардиолог

По оценкам эксперта, около 300 врачей в итоге попадут в зону боевых действий. Остальные 2700 — это средний и младший медперсонал.

Если призовут три тысячи военных медиков, это не так уж сильно заденет систему. В России есть старая школа военных врачей, оттуда эти кадры и могут быть набраны, сообщил NEWS.ru руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ Алексей Кащеев. Но если придется проводить мобилизацию среди гражданских врачей (а такое возможно), это ударит по отрасли.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

У меня есть большие вопросы к тому, как будет выглядеть переобучение этих специалистов. Например, я, будучи квалифицированным в своей специальности, не считаю себя компетентным в хирургии, связанной с травмой. Это совершенно другая нейрохирургия, чтобы ей обучиться, потребуется в лучшем случае много месяцев, скорее годы образования. Пока не очень понятно, как будет выглядеть это переобучение. Алексей Кащеев заведующий отделением нейрохирургии Университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук

К тому же призыву подлежат представители наиболее редких специальностей (реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи). Пока их будут обучать военно-полевой медицине, работать на их месте на гражданке может быть просто некому, отметил Кащеев. А значит, нехватка врачей будет усиливаться.

По данным Росстата, сейчас в России работает 572,4 тысячи врачей. Их количество сокращается каждый год. Для сравнения, в 2013 году докторов насчитывалось 578,8 тысячи, уже тогда дефицит составлял 40 тысяч человек. По последним данным, он больше 50 тысяч человек.

Вероятность мобилизации и отправки на фронт сильно невротизирует врачей, многие из них сейчас находятся в подвешенном эмоциональном состоянии, ожидая возможного призыва, добавляет Кащеев. Оно будет усиливаться, и это, конечно, плохо отразится на пациентах — в виде хамства, равнодушия, на которые и так часто жалуются люди.

Призыв на военную службу трех тысяч медиков существенно не отразится на системе здравоохранения, соглашается медицинский юрист, адвокат Жанна Алтунян. Но если это число будет расти, российская медицина может столкнуться с большим количеством врачебных ошибок, прогнозирует она в беседе с NEWS.ru.

Нагрузка на специалиста вырастет. Отдача будет минимальной. Этот врач будет уже не такой квалифицированный, не такой внимательный, как раньше. Нужно также учитывать, что пандемия никуда не делась и количество зараженных растет. Врачей и пациентов ждет новое испытание. Жанна Алтунян медицинский юрист, адвокат

Эксперт добавила, что российских больных ждет большое количество произвола со стороны медицинского персонала. Потому что еще во времена первой-второй волны COVID-19 с подачи главы Минздрава Михаила Мурашко появилась новая риторика: за врачебные ошибки не нужно наказывать. Она будет продолжена и далее. Мол, если этот врач лечит плохо — другого все равно нет.