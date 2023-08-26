«Я его разоблачил в свое время»: Коржаков об умершем Филатове Экс-глава охраны Ельцина высказался о смерти руководителя его администрации

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Александр Коржаков,

Бывший руководитель администрации первого президента России Сергей Филатов в свое время оказался в крайне неудобной ситуации из-за разоблачительной статьи журналистов, рассказал NEWS.ru Александр Коржаков, экс-начальник Службы безопасности Бориса Ельцина. По его словам, тогда Филатов был готов уволиться, лишь бы его фамилия не фигурировала в СМИ.

Я его разоблачил в свое время, он пришел ко мне по поводу статьи в газете. Первая часть статьи — «Домик для кунака» — была напечатана в «Российской газете», а вторая часть статьи с фамилиями должна была выйти потом. Он пришел ко мне и просил, чтобы вторую часть материала не печатали, что он пишет рапорт [на увольнение] и уходит, чтобы не узнали, что это он ворюга и негодяй, — сообщил Коржаков.

Он также подчеркнул, что сам, считая себя большевиком, всегда «жестко относился к негодяям» и этим наводил страх на других.

Ранее стало известно, что экс-глава администрации Ельцина и президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ скончался на 88-м году жизни. Это произошло утром в пятницу, 25 августа. О смерти Филатова сообщила его дочь. Причину она уточнять не стала. Первый вице-президент РФ Александр Руцкой, комментируя произошедшее, назвал Филатова «заблудившимся» политиком.