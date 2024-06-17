«Я бы отключил его»: сын Жириновского сделал неожиданное признание об отце Олег Жириновский сообщил, что политик перед смертью испытывал сильные муки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владимир Жириновский

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег (при рождении Газдаров, потом — Эйдельштейн) заявил, что политик перед смертью испытывал сильные муки. В интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак» он сказал, что хотел бы прекратить эту агонию отца раньше.

Была бы моя воля, я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить? Он не достоин был таких мучений. Такие мучения в концлагере люди не проходят, — сказал Олег.

Он добавил, что в больнице, где находился основатель ЛДПР, не было ограничений на посещения. Однако, по словам Олега, рядом с политиком «никого не было».

Также ведущая Ксения Собчак поинтересовалась, почему Жириновский восемь раз ставил себе вакцины от коронавирусной инфекции. Олег объяснил, что это было связано со спецификой организма.

Ему вкалывали определенное количество [препарата], потом, спустя короткое время количество этих антител уменьшалось и он просто докалывал. Но понятное дело, что не надо было, — уточнил Олег.

Мужчина добавил, что по материнской линии Жириновского практически все родственники, сестры и братья, уходили из жизни примерно в одном возрасте. Он предположил, что лидер ЛДПР в голове это просчитывал и даже в первые дни в больнице «не хотел жить и лечиться».

Олег также признался, что если бы у него была возможность еще раз встретиться с отцом, то рассказал бы правду о его окружении. По его словам, перед смертью политик остался один, «никому не нужный». Мужчина отметил, что ему всегда были важны благодарность и принятие отца. Сын Жириновского сказал, что получил их только в больнице, когда ухаживал за ним.