Вывозной рейс из Таиланда перенесли на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/940af782-83ef-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авиарейс, который должен был 22 апреля доставить россиян из Бангкока в Екатеринбург, отложен. Об этом сказано в сообщении Минкомсвязи, размещённом в Telegram-канале для возвращающихся на родину россиян.

Причины задержки не уточняются.

Рейс №SVR3782 Бангкок — Иркутск — Екатеринбург 22 апреля 2020 года отложен на неопределённое время, — проинформировало министерство.

Гражданам рекомендовано следить за обновлением информации, которая должна появиться в ближайшее время.

Из-за эпидемии коронавируса Россия с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Летают только вывозные рейсы для остающихся за рубежом россиян. При этом на борт допускают только жителей тех городов, куда направляется воздушное судно.

По состоянию на 21 апреля в мире зафиксировано более 2,48 млн случаев инфицирования, умерли более 170,7 тысячи пациентов, выздоровели порядка 654,5 тысячи.

В России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.

18 апреля, как писал NEWS.ru, во Владивосток из Бангкока прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.