Самолёт с российскими гражданами на борту вылетел из Таиланда в Россию

https://static.news.ru/photo/dedee6c4-8165-11ea-8b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Бангкока во Владивосток вылетел вывозной рейс с российскими гражданами на борту.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя аэропорта Владивостока.

Борт вылетел. Ожидаем, что во Владивосток он прибудет в 21.30 местного времени (14.30 мск), — сказал он.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина, на борту самолёта находятся 195 пассажиров, в том числе четверо детей младше двух лет. Все вернувшиеся россияне будут обязаны провести в самоизоляции 14 дней.

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