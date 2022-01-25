Выступавший на расстрел зоозащитников депутат предложил казнить педофилов

Депутат Заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов, предлагавший отстреливать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников, высказался за введение высшей меры наказания для педофилов. Кроме того, ополчился на геев, заявив, что их нужно публично сечь плетьми, сообщает «Подъём».

По его мнению, задержание обеих категорий граждан следует поручить десантникам. Наказывать лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в воспитательных целях должны казаки.

Чтобы пидоров тащили на площадь, и казаки секли бы их плетьми, потому что задница на Руси всегда в воспитательных целях создана, а не для любовных утех. А педофилов — конкретно, расстрел и всё, к стенке. Ненавижу их, — заявил Михайлов.

Ранее депутат заявил, что бродячих собак необходимо отстреливать, независимо от того, агрессивны они или нет. По его словам, запрет на это навязан России извне. Зоозащитников, заступающихся за таких животных и подкармливающих их, парламентарий назвал «пятой колонной» и призвал ввести для них высшую меру наказания.

Некоторое время спустя Михайлов признал, что насчёт зоозащитников «погорячился». Однако свою позицию по отношению к бродячим животным не изменил. Он заявил, что считает ненормальной ситуацию, когда в собаку «нельзя палкой кинуть».