Выставку памяти Влада Листьева откроют в Москве

https://static.news.ru/photo/536bf1b4-b160-11eb-a17b-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Выставку, посвящённую легендарному тележурналисту, одному из основателей телекомпании «ВИD» Владиславу Листьеву откроют в Москве осенью этого года. Об этом ТАСС рассказал его сын Александр Листьев. 10 мая Листьеву могло бы исполниться 65 лет.

В память об отце благотворительный Фонд поддержки деятелей телевидения имени Владислава Листьева «Герои экрана» готовит большой выставочный проект. Это будет не просто экспозиция фотографий, личных вещей, документов, но и интерактивный раздел с воспоминаниями зрителей о программе «Взгляд» и других телепроектах, над которыми работал отец, — рассказал Александр.

Выставка «Влад Листьев. Первый среди равных» откроется осенью. На ней будут представлены фото из семейного архива, а также документальные доказательства его профессионального мастерства. Кроме того, в рамках выставки пройдут дискуссии, мастер-классы и театральные читки.

Открытию выставки предшествует исследовательский проект фонда «Герои экрана», в рамках которого студенты творческих вузов намерены проанализировать феномен Листьева и телевидения 1990-х годов и «изучить коды этого успеха». Они попытаются понять, как изменение технологий и природы коммуникаций влияет на жизнь и судьбу поколений и есть ли связь между грандиозным успехом программы «Взгляд» и популярностью нынешних блогеров.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в Москве. Киллер застрелил журналиста в подъезде его дома. Ни исполнитель, ни возможный заказчик убийства до сих пор не найдены.

Ранее старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Борис Уваров, занимавшийся расследованием этого убийства, рассказал о странном поведении жены Листьева Альбины Назимовой. С ней он общался после гибели первого гендиректора компании ОРТ. Назимова рассказала, что у мужа были проблемы с олигархом Борисом Березовским и его партнёром по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Уваров отметил, что жена Листьева жаловалась, что Березовский с партнёром постоянно «доставали» их семью. И днём и ночью они звонили ведущему по телефону. После этих звонков Листьев нервничал и замыкался в себе.