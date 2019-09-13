https://static.news.ru/photo/f5bc5f26-d624-11e9-bab5-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября. Журналист проходит медосмотр после длительного пребывания в заключении.

Уважаемые коллеги, мы получили и продолжаем получать запросы на интервью с Кириллом. Сейчас организовать их возможности нет: Кирилл находится в клинике, где проходит комплексное медицинское обследование, — говорится в заявлении РИА Новости .

Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах, писал News.ru.