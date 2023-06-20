Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей РБК: выручка российских компаний впервые превысила один квадриллион рублей за 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выручка компаний в России за 2022 год удвоилась по сравнению с 2021 годом, пишет РБК со ссылкой на информацию Федеральной налоговой службы (ФНС). Финансовые результаты впервые достигли отметки в квадриллион рублей.

Данные ФНС показывают, что российские компании заявили о выручке в размере 1268 триллионов рублей (почти 1,3 квадриллиона) за 2022 год. Это почти в два раза превышает показатель выручки за 2021 год, который составил 655 триллионов рублей.

Тем не менее, несмотря на значительное увеличение выручки, прибыль компаний за год выросла лишь немного — с 29,4 триллиона рублей в 2021 году до 31,1 триллиона рублей в 2022 году (рост на 5,9%). Учитывая среднюю инфляцию в 13,8% в 2022 году, в реальном выражении прибыль на самом деле уменьшилась.

Эксперты, с которыми связалось издание, связывают такое несоответствие между ростом выручки и прибыли с увеличением издержек бизнеса на фоне санкций. В данных ФНС выручка представляет собой совокупные доходы, собранные из деклараций по налогу на прибыль, тогда как прибыль представляет собой разницу между доходами и расходами, указанными в тех же декларациях.

Ранее руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов заявил, что российская экономика начинает выходить из кризиса. Как свидетельствуют данные Росстата, промышленное производство в апреле 2023 года показало прирост на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Комментируя ситуацию, он отметил, что происходит активное развитие обрабатывающего сектора и химической промышленности.