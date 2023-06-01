Экономист предсказал российской экономике выход из кризиса Экономист Колташов предсказал российской экономике выход из кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская экономика начинает выходить из кризиса, о чем свидетельствуют данные Росстата, рассказал руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов. Промышленное производство в апреле 2023 года показало прирост на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Комментируя ситуацию KP.RU, он отметил, что происходит активное развитие обрабатывающего сектора и химической промышленности.

Эти показатели свидетельствуют о том, что российская экономика переходит на новые рельсы. Что развитие обрабатывающего сектора, химической промышленности идет активно и будет продолжаться, что глобальная ценовая депрессия на нас не оказывает негативного влияния, — пояснил эксперт.

По словам экономиста, российская экономика продолжает развиваться несмотря на то, что в 2023 году выручка от экспорта сырьевых товаров снизилась. Колташов выразил уверенность, что такая ситуация сохранится и дальше. Он подчеркнул, что из-за санкций у отечественных производителей появилась возможность занять места ушедших западных компаний. Это является основой для открытия новых предприятий и развития старых. Эксперт добавил, что преимуществом является устойчивый объективный спрос.

Политолог Антон Бредихин ранее заявил, что китайская платежная система CIPS составляет конкуренцию своему западному аналогу SWIFT. По его словам, присоединение к ней 30 российских банков является «сильным ответом» на введенные против РФ санкции.