Выпускников школ освободят от призыва в армию в 2020 году

https://static.news.ru/photo/50323246-7a53-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призываться в армию этой весной. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

К мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения, — цитирует «Интерфакс» Герасимова.

Он добавил, что студенты, которые завершают обучение в организациях высшего или среднего профессионального образования, будут призваны после сдачи выпускных экзаменов.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный родительский комитет попросил правительство перенести сроки весеннего призыва, так как разосланные повестки обязывают юношей явиться в военкомат в апреле. Из-за этого они могут оказаться в армии раньше, чем сдадут ЕГЭ и успеют поступить в вузы.