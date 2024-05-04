Риелторы из Петербурга обвинили в плагиате коллегу, выигравшую суд за Reels

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представители петербургского агентства недвижимости «Новостройки медовые» обвинили в плагиате московского риелтора Юлию Ю., которая отсудила 300 тысяч рублей у подмосковного коллеги Сергея Б. за кражу идеи Reels в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сообщает Telegram-канал SHOT. Эксперты по недвижимости указали, что аналогичный ролик в аккаунте их конкурента появился с разницей в семь месяцев.

Сотрудники агентства «Новостройки медовые» рассказали, что их штатные копирайтеры написали текст для Reels на тему «Что делать, когда погасил ипотеку» и выложили его в Сеть в декабре 2022 года. Видео набрало 1,1 млн просмотров.

Видео их московского конкурента было опубликовано семь месяцев спустя — в июле 2023 года. Эксперт по недвижимости изменила начало и концовку текста, но его основная часть осталась без изменений. Ролик набрал 11 млн просмотров.

Представители петербургского агентства по недвижимости отметили, что оставили бы без внимания кражу идеи Reels, если бы их конкурент не отсудила за ролик 300 тысяч рублей у другого блогера. Сейчас руководство компании решает, как будет поступать в этой ситуации.

2 мая юрист Дарина Лисецкая сообщила, что российский суд впервые наказал пользователя соцсетей за кражу идеи Reels (короткого вертикального видео). Риелтора из Московской области оштрафовали на 300 тысяч рублей.