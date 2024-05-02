Российский суд впервые вмешался в спор пользователей из-за идеи для рилса Mash: российский суд впервые оштрафовал пользователя за кражу идеи рилса

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Российский суд впервые наказал пользователя соцсетей за кражу идеи рилса (короткого вертикального видео), сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую. По данным издания, риелтора из Московской области оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Эксперт по недвижимости со 100 тысячами подписчиков Юлия Ю. сняла гайд «Что делать после погашения ипотеки?» и собрала 11 млн просмотров. Это видео позднее перезаписал риэлтор Сергей Б., который имеет 70 тысяч подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В ответ автор оригинального видео через суд потребовала от коллеги 500 тысяч рублей. Суд встал на сторону женщины и вынудил Сергея выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в странах Евросоюза в обозримом будущем может быть полностью заблокирована социальная сеть TikTok. По ее словам, ЕК первая в мире запретила своим сотрудникам пользоваться соцсетью через рабочие телефоны.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о TikTok, одобренный двумя палатам конгресса. Согласно ему, владельцы соцсети должны продать американскую долю платформы в течение девяти месяцев. Если требование не будет выполнено, то США получат законное право на блокировку ресурса, а Apple и Google будут вынуждены удалить приложение.