Вузы назвали дату начала нового учебного года

https://static.news.ru/photo/3aa1dffa-8500-11ea-b866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Новый учебный год в вузах начнётся 1 сентября. Формат обучения будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

Госэкзамены также будут проводить по стандарту. Некоторые вузы пользуются правом провести вместо госэкзаменов защиту дипломов, сообщает Пятый канал.

Минобрнауки, в свою очередь, занято вопросом пересмотра стоимости обучения. Обсуждается пакет мер поддержки студентов. В большинстве вузов уже действует программа по временному трудоустройству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало приказ, оговаривающий особенности приёмной кампании в этом году. В нём, в частности, говорится, что заявление о приёме и все необходимые для поступления документы абитуриенты будут подавать в отсканированном или сфотографированном виде через сервис «Поступление в вуз онлайн».