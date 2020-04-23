Вузы назвали дату начала нового учебного года

Новый учебный год в вузах начнётся 1 сентября. Формат обучения будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.
Госэкзамены также будут проводить по стандарту. Некоторые вузы пользуются правом провести вместо госэкзаменов защиту дипломов,
Минобрнауки, в свою очередь, занято вопросом пересмотра стоимости обучения. Обсуждается пакет мер поддержки студентов. В большинстве вузов уже действует программа по временному трудоустройству.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало приказ, оговаривающий особенности приёмной кампании в этом году. В нём, в частности, говорится, что заявление о приёме и все необходимые для поступления документы абитуриенты будут подавать в отсканированном или сфотографированном виде через сервис «Поступление в вуз онлайн».
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