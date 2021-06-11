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Вузам Москвы рекомендовали перейти на удалёнку

10:29, 14 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минобрнауки рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на дистанционный формат обучения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и принять все необходимые антиковидные меры, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в ближайшее время подготовят все рекомендации по организации обучения в подведомственных вузах. В частности, в них войдут все противоковидные меры. Также вузы обязаны действовать в рамках нормативных актов и неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что переносчиком и распространителем новых штаммов коронавируса чаще всего является молодёжь. В настоящее время клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но в целом остаются в рамках известного спектра симптомов ОРВИ.

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