Второе пришествие: в России вновь активизировались молодёжные группировки

Молодёжные группировки, эхо 90-х годов, вновь активизировались в России. В ряде российских регионов силовики уже открыто заявляют, что организованные преступные группы (ОПГ), состоящие из подростков, вновь поднимают голову. Это подтверждают и представители общественных организаций. ОПГ организуют «стрелки», вербуют в свои ряды школьников и захватывают улицу. Эксперты склонны связывать происходящее с очередным витком экономического неблагополучия в стране. NEWS.ru попытался разобраться, что это — всего лишь очередная страшилка или настоящий ренессанс молодёжной преступности.

Общак для коллектива

Артёму — 15 лет. Он живёт в Самарской области и не скрывает, что с недавнего времени — «член коллектива». В своём лексиконе он не использует слово «группировка».

Группировка — это что-то криминальное, жесть какая-то просто. А у нас коллектив. Если на тебя кто-то наезжает, то обращаешься за поддержкой, ребята помогают, всё честно, — объясняет Артём.

Правда, оговаривается, что за такое покровительство регулярно вносит в «коллективный общак» деньги, которые родители дают время от времени на мелкие расходы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока Артём, по его словам, не участвовал в каких-либо разборках и криминальных делах, а в пресловутый коллектив попал, как это часто бывает, в школе, где учится.

Ребята подошли, предложили с ними «поработать». Ну, я и согласился, — объясняет подросток.

Об активизации молодёжных ОПГ недавно заявлял глава МВД Татарстана Артём Хохорин. По его словам, в Набережных Челнах начала работать группа «Лидер» — она мониторит Сеть на предмет вовлечения в криминал молодых людей.

По заявлению президента Татарстана Рустама Минниханова, необходимо усилить работу с подростковой преступностью и вовлечением молодёжи в организованные преступные группы. Так, за прошлый год в суды региона было направлено девять уголовных дел в отношении 21 члена ОПГ, совершивших 28 преступлений.

К сожалению, активизация молодёжных преступных групп происходит в большинстве регионов, — заявил NEWS.ru руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. — На мой взгляд, сейчас есть основания говорить о ренессансе молодёжной преступности. Самое страшное, что многие вступают в ряды ОПГ отнюдь не из-под палки.

По его словам, участники молодёжных ОПГ зачастую начинают видеть очевидные плюсы.

Они действительно видят будущее, им рисуют картинку — дескать, сегодня ты «рядовой», обычный боец, бегаешь с арматурой по улице, а завтра — уже старший, руководишь другими. Многие понимают, что сейчас — повсеместный блат, что дети чиновников, например, могут позволить себе то, чего они позволить не могут. Усиливающееся расслоение — очень опасный тренд, — говорит эксперт.

По словам Долинина, тревожные сигналы сегодня приходят из разных регионов. Однако есть ли у силовиков противоядие — большой вопрос.

Саша Белый жив

Рост молодёжной преступности всегда обусловлен ростом социально-экономических проблем общества, подтверждает в разговоре с NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев.

Резкое падение доходов, обнищание среднего класса, а самое важное — отсутствие, настоящих, а не бутафорских социальных лифтов или хотя бы социальных лестниц — вот благодатная почва, на которой взращиваются новые «Саши Белые». Пандемия ускорила этот процесс, — подчеркнул Сарбаев.

Отдельная тема — это набор в этнические преступные сообщества.В этом случае пандемия, оставив многих мигрантов без работы, также сыграла на руку криминалу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой вопрос, продолжает эксперт, что на заре нулевых или в лихие 90-е целями разборок этих молодёжных банд был контроль над экономическими активами, сейчас же все они поделены. Поэтому крупного передела в обозримом будущем не просматривается, считает Сарбаев.

По его мнению, в преступной среде площадки, на которых «сражаются» новые бандиты, ограничены разборками за ту или иную криминальную «поляну» — например, игорный бизнес, наркоторговля, проституция.

На проблему молодёжной преступности минувшей весной был вынужден обратить внимание президент Владимир Путин. По его словам каждое четвёртое совершенное подростком преступление относится к категории тяжких или особо тяжких, и эта статистика является тревожным сигналом для всего общества. Опасный тренд подтверждают и в Генеральной прокуратуре: по данным ведомства, несовершеннолетние в России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысячах преступлений.

Университет прокуратуры РФ даже разработал психологический портрет личности малолетнего преступника, который по многим параметрам существенно отличается от взрослых злоумышленников. В числе ключевых особенностей — недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость, преимущественная ориентация на неформальную группу, а также стремление к самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки.

Ранее проблему ренессанса молодёжных ОПГ обсуждали и на совещании под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который особую угрозу увидел в пропагандируемой в социальных сетях криминальной субкультуре. Патрушев уверен, сегодня назрела необходимость создания новой информационной политики, направленной на молодёжную аудиторию и её медиабезопасность.

Криминальная депрессия

Активность молодёжных преступных групп нарастает в первую очередь в депрессивных регионах, отмечает в беседе с NEWS.ru представитель Института региональной экспертизы Сергей Журавский. По его словам, в стране оказалась практически полностью проваленной молодёжная политика.

Кому сегодня нужны подростки? Если по большому счёту, то никому. Школе — плевать, родителям — тоже, поскольку чаще всего они сами загружены работой и ориентированы исключительно на зарабатывание денег. Многие без преувеличения находятся в режиме выживания, — отмечает он.

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Журавский также указал, что подростки начинают сбиваться в молодёжные банды и фактически захватывать улицы родных городов.

В числе наиболее криминализированных — регионы Поволжья и Урала, указал в беседе с NEWS.ru научный сотрудник НИЦ Башкирской академии госслужбы и управления Арсен Шаяхметов. По его словам, легенды о разборках в заводских района 80-х и 90-х годов ходят до сих пор, поэтому регионы пытаются усилить работу по профилактике данных нарушений. Например, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров внёс изменения в положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, расширив их контроль за проявлением девиантного поведения подростков.

Исследование, проведённое компанией Deloitte, результаты которого представили в минувшем июне, показало, что российские миллениалы (родившиеся с 1983 по 1994 год) и пресловутые зумеры (родились с 1995 по 2003 год) в текущем году чаще жаловались на плохое настроение, чем их ровесники во всем мире. В основном российскую молодёжь тревожит неравенство в доходах и коррупция в политике и бизнесе.

Ранее в ходе всероссийского исследования «Ценностные ориентиры российской молодёжи», проведённого Государственным университетом управления в рамках подготовки ежегодного доклада Федерального агентства по делам молодёжи, выяснилось, что молодых россиян больше всего волнует то, что они могут не реализоваться в жизни и остаться без средств к существованию.

Источники NEWS.ru в силовых органах сразу нескольких регионах страны сообщили, что многие молодёжные ОПГ сегодня формируются впервые. Один из собеседников издания пояснил, что одни криминальные структуры, которые были «заморожены», сегодня реанимируют свою деятельность, другие — создаются заново: «Некоторые сообщества создаются впервые, там задействованы новые люди. Поэтому важной задачей является предотвращение их деятельности на самом старте».

Представители молодёжных ОПГ и «бригад» на условиях анонимности рассказали NEWS.ru, что «продолжают работать».

Сейчас всё стало более цивилизованно, побоища редко кто устраивает, но вот стрелки происходят регулярно. Многие с кем-то «работают», — признался один из собеседников.

Эксперты полагают, что сегодня налицо — ренессанс молодёжной преступности. По оценкам руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, сейчас происходит формирование альтернативной структуры управления криминального характера.

К сожалению, криминальная сфера оказывается для молодёжи всё более и более привлекательной, — пояснил в разговоре с NEWS.ru Жилин. — На первый взгляд кажется, что там и справедливости больше, и шансы выбиться в люди есть. Если раньше выпускник вуза фактически получал путёвку в жизнь, то сейчас в лучшем случае ему могут впридачу к двум красным дипломам вручить клетчатую сумку — вперёд, торгуй шмотками из Китая.

По словам Жилина, если сейчас не остановить возрождение молодёжного криминала, то мы рискуем столкнуться с тем, что и пресловутые 90-ые нам покажутся не такими уж страшными.